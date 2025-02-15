Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü İl Kalite Koordinatörlüğü organizasyonu tarafından sağlık hizmetleri kalitesinin artırılmasına yönelik olarak Fethi Sekin Şehir Hastanesinde Sağlıkta Kalite Standartları konulu eğitim düzenlendi.

Elazığ’daki kamu, üniversite ve özel hastanelerin kalite çalışanları ile doğum klinik sorumlularının katıldığı eğitimde, güncel doğum hizmetleri yaklaşımı, doğum hizmetlerinde kalite standartları, gebe okulu ve suda doğum biriminde sunulan hizmetler hakkında çeşitli bilgiler verildi.