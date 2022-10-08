Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Elazığ’ın doğu ilçelerinde kuvvetli sağanak yağış, yağış esnasında kuvvetli rüzgar ve yer yer dolu yağışının beklendiği belirtildi. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların duyarlı olması istendi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Elazığ’ın doğu ilçelerinde kuvvetli sağanak yağış ve yer yer dolu uyarısında bulundu.

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