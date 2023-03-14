Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Elazığ’da, sağanak yağış etkili oldu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün kuvvetli yağış uyarısının ardından Elazığ’da sağanak yağış etkili oldu. Kentte gün boyunca aralıklarla süren yağış, akşam saatlerinde şiddetini arttırdı. Yoğun yağış nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluşurken, sürücüler yollarda temkinli seyretmeye çalıştı. Şemsiyesi olan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulurken, hazırlıksız olan bazı vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtulamadı.

Ayrıca Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, vatandaşları ani sel, su baskını, sel, ulaşımda aksamalar, heyelan oluşumuna karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.