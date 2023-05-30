Elazığ’da dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışın ardından kentte binalar suyun ortasında kaldı.

Dün Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarılarının ardından Elazığ’da kent genelinde sağanak yağış etkili oldu. Akşam saatlerinde yağışın yeniden artmasının ardından Sanayi Mahallesi Demir Sokakta bulunan binalar adeta suyun ortasında kaldı. Vatandaşlar kendi çabalarıyla yağmur suyunu dışarı attıktan sonra durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yağmur suyunu boşalttı.

Bina sakinleri, bir an önce bir çözüm bulunması gerektiğini şiddetli yağmurda bu bölgenin sürekli bu şekilde olduğunu ifade etti.