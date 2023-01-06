Elazığ’da ‘Sabah namazında buluşuyoruz’ programı yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Elazığ’da ‘Sabah namazında buluşuyoruz’ programı yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Merkez İhsaniye Camisinde İl Müftülüğü tarafından gençler ile çocukları camiye ve namaza alıştırmak amacıyla düzenlenen programa çok sayıda kişi katıldı. Gençlerle yakından ilgilenen Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ, burada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek programda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sabah namazı buluşmalarının devam edeceği öğrenildi.