Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 3 adet ruhsatız tabanca ve 18 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Elazığ Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede huzur ve güvenin sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, A.S. ve U.E.S.’nin ruhsatsız tabanca bulundurduğu bilgisine ulaştı. Takibe alınan şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada ise 3 adet ruhsatsız tabanca, 31 adet tabanca fişeği, 18 gram metamfetamin ve içiminde kullanılan 2 adet tüp şeklinde aparat ele geçirildi.