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Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kaza, Elazığ- Baskil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 DK 493 plakalı otomobil, 62 AH 146 plakalı traktörün römorkuna çarptı. Kazada, otomobil hurdaya dönerken 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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