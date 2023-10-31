Elazığ’da “Bütünleştirici Özel Eğitim Hizmetlerinde Öğrenme Ortamlarının Geliştirilmesi” konulu projenin kapanış programı düzenlendi.

Elazığ’da Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (RAM) tarafından özel eğitim hizmetlerinde öğrenme ortamları geliştirip zenginleştirilerek özel eğitim ve kaynaştırma, bütünleştirme eğitiminin kalitesinin artırılması amacıyla başlatılan Özel Eğitim Hizmetlerinde Öğrenme Ortamlarının Geliştirilmesi Projesinin kapanış programı gerçekleştirildi. Kapanış programına İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, eğitim yöneticileri ve öğretmenler katıldı.

Elazığ Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan projenin açılış konuşmasını yaparak projenin hedefi ve amaçları konularında bilgi veren RAM Müdürü Bekir Erol, proje dahilinde özel eğitim ile bütünleştirme, kaynaştırma eğitimiyle ilişkili öğretmenlere eğitim verildiğini ve RAM bünyesinde tanı ofisi kurulacağını ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ise, “Özel Eğitim Hizmetlerinde Öğrenme Ortamlarının Geliştirilmesi” projesini önemsediklerini ifade ederek projeye katılan ve eğitim alan öğretmenlere teşekkür etti.