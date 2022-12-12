TKBL’nin bir diğer şehir takımı Elazığ Basketbol ise evinde karşılaştığı maçta Ankara ekibi DİBA’ya iki sayı farkla 67-65 yenildi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde 13. hafta maçlarının heyecanı yaşandı. Elazığ ekiplerinden İl Özel İdare, deplasmanda karşılaştığı maçta BOTAŞ Gelişim’i 57-45 yendi. Ankara Spor Salonu’nda oynanan maçta baştan sona etkili olan Elazığ İl Özel İdare; 1. Periyodu 18-9, 2. Periyodu 28-23, 3. Periyodu 43-33 ve maçı 57-45 kazanarak üst üste ikinci galibiyetini aldı.

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