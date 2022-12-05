Elazığ’da emniyet ekipleri tarafından ‘Dar Bölge’ uygulaması yapıldı.

Elazığ’da emniyet ekipleri tarafından ‘Dar Bölge’ uygulaması yapıldı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak için asayiş uygulamalarını sürdürüyor. Bu çerçevede 21.00-22.00 saatleri arasında 12 ekip ve 6 çift devriyenin katılımı ile "Dar Bölge" uygulaması icra edildi. Uygulamada şüpheli şahıs ve araçlar durdurularak tek tek sorgulanıp arandı. Ekipler, kent genelinde denetimlerin devam edeceğini belirtti.