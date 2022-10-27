Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üniversite öğrencilerine ‘ruh sağlığının korunması ve psikolojik dayanıklılığının arttırılmasına’ yönelik konularda bilgilendirdi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üniversite öğrencilerine ‘ruh sağlığının korunması ve psikolojik dayanıklılığının arttırılmasına’ yönelik konularda bilgilendirdi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, Terörle Mücadele Şube, Siber Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri ve Hayvanları ve Doğayı Koruma Büro Amirliği ekipleri, Fırat Üniversitesine gelen öğrencileri kampüs içerisinde ’ruh sağlığının korunması ve psikolojik dayanıklılığın arttırılmasına’ yönelik konularında bilgilendirdi. Sağlık İl Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde düzenlenen etkinlik çerçevesinde ekipler, 5 bin 384 öğrenciye bilgilendirmeler yapılarak, çeşitli konular ile ilgili broşür dağıttı.