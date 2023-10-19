Elazığ’da polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 polis memuru yaralandı.

Kaza, merkez Malatya Caddesi Hazardağlı Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 A 4422 plakalı polis aracı ile 01 AAU 130 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 polis memuru yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.