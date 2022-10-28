Elazığ’da İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, bir aracın ön konsol kısmına zulalanmış sahte 93 bin 800 lira ele geçirildi.

Elazığ’da İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, bir aracın ön konsol kısmına zulalanmış sahte 93 bin 800 lira ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan risk analizi çalışmaları neticesinde İstanbul’dan Elazığ’a gelen şüpheli bir araçta yapılan aramada, aracın ön konsol kısmına zulalanmış 93 bin 800 lira değerinde sahte para ele geçirildi. Araçta bulunan M.C.A. (26), N.K. (19) ve G.G. (24) gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.