Elazığ İl Müftülüğü tarafından "Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası" münasebetiyle "Peygamberimiz, iman ve istikamet" konulu konferans düzenlendi.

Bünyamin Eroğlu kültür merkezinde gerçekleştirilen programa Diyanet İşleri Uzmanı Ramazan Dağlı, İl Müftüsü İrfan Üstündağ, Harput Dini İhtisas Merkezi Müdürü Turgut Tunç, Meteoroloji Bölge Müdürü Ömer Faruk Kaya, daire personeli, imam hatip, müezzin kayyım, kuran kursu öğreticileri ve vatandaşlar katıldı. Program, İl Müftü Yardımcısı Özer Cömert’in Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı “Mevlid-i Nebi Haftası ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası sinevizyonu gösteriminin ardından İl Müftüsü İrfan Üstündağ selamlama konuşması yaptı. Ardından misafir konuşmacı Ramazan Dağlı, ‘Hz. Peygamber, iman ve istikamet’ konulu sunumunu yaptı.