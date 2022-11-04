Elazığ’da jandarma tarafından yapılan çalışmada pet şişe içerisine zulalanmış yarım kilo esrar ele geçirildi.

Elazığ’da jandarma tarafından yapılan çalışmada pet şişe içerisine zulalanmış yarım kilo esrar ele geçirildi.

Elazığ’da İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kentte uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmalarda B.B. isimli şüphelinin uyuşturucu madde kaçıracağı bilgisine ulaştı. Jandarma ekiplerince şüphelinin bulunduğu araç tespit edilerek operasyon planlandı. Şüphelinin bulunduğu araç Elazığ-Malatya kara yolunda durduruldu ve arama yapıldı. Araçta ve şahısta yapılan arama sonucunda şüphelinin çantasında pet şişe içerisine zulalanmış yarım kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince olayla ilgili olarak şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.