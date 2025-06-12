Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından personele yönelik "etkili konuşma ve diksiyon" eğitimi düzenlendi.

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından personele yönelik eğitimleri sürüyor. Bu çerçevede personele yönelik "etkili konuşma ve diksiyon" eğitimi düzenlendi. İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, personelin kişisel gelişimine önemli bir katkı sunacak eğitim ile ilgili bir sunum yapan Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezgin Demir’e teşekkür ederek plaket takdim etti.

Aynı eğitimde ayrıca, aile eğitim programları ile ilgili geniş bir kitleye ulaşarak iyi bir performans sergileyen eğiticilere de plaket takdim edilerek teşekkür edildi.