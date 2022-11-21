Elazığ’da bir anda alev alan park halindeki otomobil kullanılamaz hale geldi.

Elazığ’da bir anda alev alan park halindeki otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, Rızaiye Mahallesi Akkuş Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobil bir anda alev aldı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Elazığ Belediyesi itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.