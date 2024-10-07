Elazığ Hipodromu’nda hizmet veren Atlı Terapi Merkezi sayesinde özel ve engelli bireyler, tedavilerinde aşama kat ediyor.

Elazığ Hipodromu, son yıllarda üstlendiği sosyal sorumluluk projeleriyle şehre değer katıyor. Engelli bireyler için empati parkuru, tiyatro sahnesi ve piknik alanlarıyla vatandaşlara hizmet veren hipodromda özellikle Atla Terapi Merkezi ön plana çıkıyor. Ücretsiz bir şekilde vatandaşların hizmetinde olan merkez, yoğun bir talep görüyor. Merkezlerde, özel olarak yetiştirilmiş atlar, uzman terapistler eşliğinde özel ve engelli bireylere terapi uygulanıyor. Uygulanana seanslar sayesinde özel ve engelli bireyler, tedavilerinde aşama kat ediyor.

Kızıyla birlikte Atlı Terapi Merkezi’ne gelen Gönül Gevancı, “21 yaşında Joubert sendromlu kızım var. Birçok fiziksel sorunu var. Biz yıllardır bunu at terapisi ile en aza indirmeyi başardık. Türkiye Jokey Kulübü’nün Elazığ’da verdiği bu hizmetten çok memnunuz. İlk geldiğimiz zamanlar kızım Elçin ata bir adım bile atmadan geri gitmek zorunda kalıyordu. Ama buradaki çalışanların özverili ve sevecen çalışmalarıyla bu sorunu tamamen hallettik. Yıllardır hipodroma geliyoruz. Hizmetten çok memnunuz. Elçin’de fiziksel olarak çok büyük gelişmeler kaydettik. At korkusunu ve denge problemini, atlı terapi sayesinde en aza indirgedik. Çok özverili çalışıyorlar ve hizmetleri çok büyük” dedi.