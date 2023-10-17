Elazığ’da 2 gün sürecek olan Özel Eğitimin Gelişitirilmesi Çalıştayı başladı.

Elazığ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından Özel Eğitimin Gelişitirilmesi Çalıştayı düzenledi. Sultan Sarayı’nda düzenlenen ve 2 gün sürecek çalıştayın moderatörlüğünü FÜ Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Türkoğlu yaparken FÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yalın Kılıç Türel ve Dr. Seda Özer Şanal sunumlar gerçekleştirdi. Çalıştayda, Özel eğitim hizmetlerinin kalitesinin artırılmasını, özel bireylerin eğitim durumu, istihdamı ve aile eğitimi birçok konu ele alındı. Toplantının sonunda ise Elazığ’da özel eğitim alanındaki durumun tespitinin yapılarak önerilerin geliştirildiği bir çalıştay raporunun hazırlanarak bu raporun ise kitaplaştırılacağı bildirildi.

Çalıştayın amacı hakkında bilgi veren Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Bekir Erol, “Özel eğitim hizmetlerinin kalitesinin artırılmasını hedefliyoruz. Özel eğitimle ilgili ilimizdeki durum nedir. 5 ayrı başlık belirledik ve bunlarında alt başlıkları var. Durum ve sorunları belirledikten sonra buna yönelikte somut uygulanabilir çözüm önerileri geliştirmeye çalışacağız. Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımızın istihdamı, kaynaştırma ve bütünleştirme eğitiminin durumu, eğitimlere erişimleri, özel eğitim okullarında durumlar nedir konuları ele alınacak. En önemli konu başlıklarından birisi aile eğitimidir. Ailelerimiz ne durumda, yeterince destek olabiliyor muyuz. Özel eğitimin olmazsa olmazı teknoloji konusuna değinilecek. 2 günlük sürede burada ki tüm tarafların katılımıyla bir çalıştayı sürdüreceğiz” dedi.