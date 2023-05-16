Elazığ’da 10-16 Mayıs Engeliler Haftası münasebetiyle gerçekleştirilen etkinlikte, özel bireyler hipodromda atlara binip oyunlar oynayarak doyasıya eğlendi.

Elazığ’da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle etkinlikler devam ediyor. Bu çerçevede Türkiye Jokey Kulübü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hipodromda etkinlik gerçekleştirildi. 8 okuldan gelen 300 özel öğrenci, Türkiye Jokey Kulübünün en önemli sosyal sorumluluk projelerinden bir tanesi olan ‘Atla Terapi’ etkinliği altında atlara bindi. Ardından özel bireyler, hipodrom alanında hazırlanan gösteri alanında halaylar çekip müziklere eşlik etti.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası çerçevesinde Elazığ Hipodromunda engelliler şenliği yaptıklarını aktaran Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, “8 okulumuzdan 300 engelli öğrencimizle birlikteyiz. Özel öğrencilerimiz bizim için çok kıymetliler. Bunlar için ülkemizde de son dönemde çok ciddi bir çalışma ve yatırım var. Son dönemlerde öğrencilerimizin bütün ihtiyaçları giderildi. İnşallah bundan sonra da biz de şehrimiz özelinde bu çalışmaların kalitesini arttırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çok yakında inşallah özel eğitim anaokulumuzun da yapımına başlıyoruz ardından da bir uygulama okulu daha oluşturup öğrencilerimize daha iyi hizmet etmeyi planlıyoruz. Bu çerçevede yürüteceğiz çalışmalar da öğrencilerimizi ne kadar erken eğitime tabi tutabilirsek onların daha büyük bir gelişim göstereceklerinin bilincindeyiz. Bu nedenle küçük yaşta özel öğrencilerimizin eğitimi bizim için çok kıymetli. Bugün de burada Hipodromumuzun ev sahipliğinde güzel bir ortamda öğrencilerimiz doyasıya bir eğlence yaptılar. Onların mutlu olduğunu görmek bizleri de çok mutlu ediyor ve çalışma azmimizi arttırıyor” dedi.

Engelliler Haftası münasebetiyle hipodromunu özel bireylere açtıklarını belirten Elazığ Hipodrom Müdürü Mehmet Demirçelik, “Türkiye Jokey Kulübü olarak sosyal sorumluluk projelerimizden en önemlisi olan ‘Atlı Terapi’ merkezimiz Türkiye’de 10 ilde bulunan hipodromlarımızdan sadece 7 tanesinde var. Bunlardan bir tanesi de Elazığ’dadır. Bugün çocuklarımızı bir taraftan ata bindirirken diğer taraftan da değişik etkinlikler düzenliyoruz. Amacımız, hem çocuklarımızla keyifli vakitler geçirmek hem de özel bireylerle alakalı farkındalık oluşturmaktır. Engeller paylaştıkça azalır. Bu tür etkinliklerimiz de devam edecek. Doktor raporuyla uygun görülen çocuklarımız buraya gelerek psikolog ve fizyo terapistlerimiz eşliğinde ata biniyorlar. ‘Atla Terapi’ dediğimiz çocukların tedavisinde yardımcı bir faktör. Burada elimizden geldiğince daha fazla çocuğa ulaşarak onlara destek sağlamaya çalışıyoruz. Bu desteği sağlarken ailelerin gözlerinde ki mutluluğu görünce bizde mutlu oluyoruz” diye konuştu.