Elazığ’da yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, merkez Malatya Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.C. idaresindeki 23 EK 088 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan U.S.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk yaralandı. Aracından inen sürücü yaralı çocuğa ilk müdahalede bulunduktan sonra durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Hafif yaralanan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan araç içerisinde bulunan ve kazadan etkilenen yaşlı bir kadınında sağlık kontrolleri ambulans içerisinde yapıldı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.