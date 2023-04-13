Elazığ’da aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü, Kömürhan Tüneli içerisinde takla attı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Elazığ-Malatya Karayolu Kömürhan Tüneli içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuğuyla birlikte seyahat eden kadın sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 44 DA 353 plakalı otomobili ile tünel içerisinde takla attı. Kazada, şans eseri yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil çekici yardımı ile tünel içerisinden çıkarıldı.

Bir süre trafiğe kapatılan tünel, aracın kaldırılması ile tekrar ulaşıma açıldı.