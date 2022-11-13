Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaza, merkez Necmettin Erbakan Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ü. idaresindeki 23 ADA 186 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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