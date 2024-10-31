Elazığ’ın Keban ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Olay sabah saatlerinde Keban ilçesi Nimri köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ş. idaresindeki 48 AST 283 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, Y.Ö., Y.Ş. ve M.D. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.