Elazığ’da otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Bingöl Karayolu Gülüşkür mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 DB 9108 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada, 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaptı.