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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, merkez Malatya Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.T. idaresindeki 23 BR 478 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde bulunan otomobillere çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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