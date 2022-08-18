Elazığ’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Elazığ’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Kovancılar ilçesi Karınca köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kovancılar’dan Tunceli istikametine gitmekte olan motosiklet, Karınca köyünden ana yola çıkan otomobil ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Y.T. Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Y.T., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.