Elazığ’da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydan gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Elazığ’da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydan gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

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Kaza, Hazardağlı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AP 313 plakalı minibüs ile 23 BF 099 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile minibüs refüje çıkarak durabildi. Kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralının tedavisi ambulansta yapılırken, polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.