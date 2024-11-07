Elazığ’da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonuç meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Tarsus’ta seyir halindeki otomobil yandı Tarsus’ta seyir halindeki otomobil yandı

Kaza, Yazıkonak beldesi Bahçelievler Mahallesi Şeker Fabrikası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Aksu yönetimindeki otomobil ile plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyonet çarpıştı. Kazada, Aksu hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan kazazedelerden Mehmet Aksu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 1 kişi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili polis ve jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: iha