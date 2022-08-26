Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaza, merkez Cumhuriyet Mahallesi Fethi Ahmet Baba Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 DU 055 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hafif yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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