Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Kırklar Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, ara sokaktan çıkan bisiklete çarptı. Kazada bisikleti kullanan kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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