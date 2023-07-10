Elazığ’da otomobilin bahçeye yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Çatalçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 61 AG 307 plakalı otomobil, sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bahçeye yuvarlandı. Kazada, bir kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.