Elazığ’da otomobilin bahçeye uçması sonucu meydana gelen kazada 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu Yazıkonak beldesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B.Ö. idaresindeki 23 BE 709 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bahçeye uçtu. Kazada 2’si çocuk 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ve polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.