Elazığ’da devriye görevi yaptıkları sırada yangın ihbarı alan jandarma ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timince Maden İlçe Jandarma Komutanlığı Gezin Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Plajköyde ikamet eden ve Hazar Gölü kıyı şeridinden geçici konaklama, piknik yaparak faydalanan vatandaşlara yönelik önleyici kolluk devriye faaliyeti icra edildi. Devriye esnasında ihbar üzere Tepecik köyünde meydana gelen kuru ot yangınına jandarma personeli müdahale ederek söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaların yapılması için itfaiye ekiplerine bilgi verildi.