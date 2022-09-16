Elazığ’da oto yıkamacıda çalışan işçi, aracın içerinde bulduğu döviz dolu çantayı sahibe teslim etti.

Elazığ’da oto yıkamacıda çalışan işçi, aracın içerinde bulduğu döviz dolu çantayı sahibe teslim etti.

Olay, Karakoçan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yurtdışında yaşayan Nuri Çiftçi, tatil amaçlı memleketine geldi. Memleketinde araç kiralayan Çiftçi, içinde 3 bin 750 euro, kimlik ve banka kartları olan çantayı otomobilde unuttu. Yaptıkları arama sonucu çantayı bulamayan Çiftçi, umudunu keserek yurt dışına gitti. Araç kiralama şirketi yaklaşık 15 gün sonra otomobili yıkanması için oto kuaförüne verdi. Otomobilin temizliği yapıldığı sırada ön koltuğun altında bir küçük el çantası bulundu. Çantaya bakan ve içerisindeki parayı gören işçi, durumu araç kiralama şirketine bildirdi.

Bunun üzerine araç kiralama şirketi yurt dışında yaşayan Nuri Çiftçi’ye ulaşarak kayıp olan çantanın bulunduğunu ifade etti. Çiftçi yakın arkadaşını gönderek, para ve kaybettiği kartları aldı. Çiftçi, örnek davranış gösteren işçiye 300 euro ile ödüllendirdi.

Nuri Çiftçi, “ Kendime ait kaybettiğim el çantası ve cüzdanın aracın içinde koltuğun altında bulunmasına çok sevindim. Böyle insanlar bulmak zor. Cüzdanda bulunan paradan 300 euroyu, aracı yıkarken bulan işçiye verdim. 50 euroyu ile de orada çalışan işçilere yemek ısmarladık. Memleketimin insanı her zaman mert ve dürüst, hiçbir zaman özünü kaybetmemiştir. Araç kiralan firmasına ve tüm çalışanlarına çok çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel insanlar iyi ki var. Dünya bu insanlar sayesinde güzel” dedi.