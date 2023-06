Elazığ Valiliği, yangınların önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, Türkiye genelinde orman yangınlarının arttığının gözlendiği, son günlerde de orman yangınları açısından oldukça yüksek risk taşıyan olumsuz hava şartlarının oluştuğu belirtildi. Açıklamada, ’’Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarıyla bölgemizde mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, ilimizde orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek, milli servetimiz olan ormanlarımızın yangına karşı korunması amacıyla; İçişleri Bakanlığının 25.05.2022 tarih ve 30751 sayılı Genelgesi ve 13 Mayıs 2023 tarih ve E-23635644-249-51865 sayılı Orman Yangınları konulu emirleri gereği Elazığ İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu tarafından aşağıdaki kararlar alınmıştır. İlimizde orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Elazığ ili sınırları içerisindeki ekli listede belirtilen ormanlık alanlara görevliler ve orman idaresinden izin alanlar hariç girişler 1 Temmuz-30 Eylül 2023 tarihleri arasında, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca yasaklanmıştır. İlimizdeki bütün ormanların çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaklanmıştır. Kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılması ve çadır kurulması yasaklanmıştır. Elazığ ili genelindeki bütün köy ve mahallerinde ormana 4 kilometre mesafede anız, bağ-bahçe ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır. Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır. Ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına müsaade edilmeyecektir. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır. Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracaklardır. İlçe kaymakamlıklarımız ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır. Yukarda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5271 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereği işlem yapılacaktır’’ denildi.