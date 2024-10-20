Elazığ’da ‘Ormanlar İçin El Ele’ projesi çerçevesinde, mesire alanındaki çöpler toplandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle ‘Ormanlar İçin El Ele’ projesi 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi. Bu çerçevede Elazığ Şehit Polis Fethi Sekin Mesire Alanı’nda düzenlenen etkinlikte çöpler toplandı. Etkinliğe, AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Elazığ Orman Bölge Müdürü Mustafa Arpacı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ve gençler katıldı.