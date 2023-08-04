Elazığ’da Orman Bölge Müdürlüğü personeline uyuşturucu ile mücadele eğitimi verildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Orman Bölge Müdürlüğü, Elazığ Orman İşletme Müdürlüğü ve Elazığ Orman Fidanlık Müdürlüğü personeline uyuşturucu ile mücadele eğitimi verildi. Eğitimde narkotik suçlarla mücadelenin önemi, madde bağımlılığı, madde kullanımı ve etkileri, narkotik maddeler, uyuşturucu maddelerin satıldığı ve kullanıldığı mekanlar, yasal durum, UYUMA mobil uygulaması, profesyonel çözüm yolları ve madde bağımlılığı ile mücadele merkezleri konuların yer aldığı ‘Narkorehber’ eğitimleri verildi.

Ekipler personele ayrıca En İyi Narkotik Polisi Anne Projesini de tanıtarak bilgilendirmelerde bulundu.