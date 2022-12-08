Elazığ’da her sene geleneksel olarak düzenlenen ’Engelliler Şenliği’ pandemiden sonra ilk kez düzenlendi. Engelli bireylerin yoğun katılım sağladığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Elazığ’da her sene geleneksel olarak düzenlenen ’Engelliler Şenliği’ pandemiden sonra ilk kez düzenlendi. Engelli bireylerin yoğun katılım sağladığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Elazığ Fırat Üniversitesi (FÜ) Spor Bilimleri Fakültesi tarafından her sene geleneksel olarak düzenlenen ‘Engelliler Şenliği’ gerçekleştirildi. Pandemiden sonra ilk kez düzenlenen etkinliğe onlarca engelli birey ve aileleri katıldı. FÜ Çok Amaçlı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte üniversiteli öğrenciler, özel bireylere yönelik çeşitli etkinlikler sahneledi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte polis kıyafeti giyen bir çocuğun Ankara havası oyunu orada bulunan herkesten alkış aldı.

Etkinlik hakkında bilgi veren Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Savucu, “FÜ Spor Bilimleri Fakültesi, pandemi sürecine kadar her yıl geleneksel olarak ‘Engelliler Şenliği’ adı altında kendi fakültemizde engelli çocuklarımıza, bireylerimize yönelik lisans dersi çerçevesinde etkinliklerimiz vardı. Teorik dersin yanında uygulamaları da böyle çeşitli sportif etkinliklerle yapmaya çalışıyorduk. Amacımız, sadece 3 Aralık Dünya Engelliler Günü veya mayıs ayındaki engelliler haftası değil farkındalığın hem üniversite öğrenciler arasında hem de anneler, ebeveynler ve toplumun diğer üyeleri arasında bu yapılaşmayı çok ciddi bir şekilde gerçekleştirmekti. Bugün de FÜ’nün pandemi sonrası ilk engelliler şenliğini gerçekleştiriyoruz" dedi.