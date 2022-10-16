Elazığ’da meydana gelen olayda Hüsniye Keskinbaş’a ait cansız bedenin yol kenarında bulunması jandarma ekiplerini harekete geçirmişti. Jandarma ekiplerince yapılan araştırmalar sonucunda, Hüsniye Keskinbaş’ı öldüren zanlı ile 1 kişi daha yakalandı. Hüsniye Keskinbaş’ı öldüren zanlı N.Ü. tutuklanırken, kadının cansız bedeni ise gerekli otopsi işlemlerinin ardından Tekirdağ’ın Malkara ilçesine gönderildi.

Elazığ’da erkek arkadaşı tarafından darp edilerek öldürüldükten sonra çöp merkezi yakınına atılan kadın, Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

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