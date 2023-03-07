Okul sporları 2022-2023 yılı faaliyet programında yer alan genç kız-erkek futbol müsabakaları 6 Martta Ahmet Yılmaz sentetik sahada başladı. 7 takım 110 sporcunun katılım sağladığı okul sporları genç kız-erkek futbol müsabakaları 10 Martta son bulacak. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yapılan açıklamada, ’’6 Mart tarihinde Ahmet Yılmaz sentetik sahasında başlayan 10 Mart tarihinde son bulacak olan genç kız erkek futbol müsabakalarına katılım sağlayan sporcu ve antrenörlerimize başarılar dileriz’’ ifadelerine yer verildi.

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