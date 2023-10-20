Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan okul önlerindeki denetimler sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince çocukların eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürebilmeleri, her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması amacıyla okul önü ve çevrelerinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara ve araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. İl merkezinde 8 ekip ve 18 personel ile Hazar, Harput ve Şehit Oktay Bulun Anadolu Liseleri önü ve çevresinde gerçekleştirilen uygulamada 89 şahıs, 24 araç, 21 servis aracı ve 4 iş yeri denetlendi. Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı bildirildi.

Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.