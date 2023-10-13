Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan okul önü denetimleri aralıksız sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, çocukların eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürebilmeleri, her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması amacıyla okul önü ve çevrelerinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede 16 ekip 35 personel ile il merkezinde Gazi Kamil Ayhan Ortaokulu, Şehit Fatih Ercan İmam Hatip Ortaokulu, Kıbrıs Şehitler İlkokulu, Şehit Musa Yılmaz İlkokulu, Mehmet ve İfakat Gülaçtı İlkokulu önü ve çevresinde uygulama yapıldı. Uygulamada, 77 şahıs, 21 araç sorgulanırken 16 servis aracı ve 4 iş yeri de denetlendi.

Yapılan uygulamada herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmazken denetimlerin devam edeceği bildirildi.