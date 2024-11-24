Elazığ’da 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen programla kutlandı.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bu çerçevede Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından program düzenledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program konuşmalar ile devam etti. Ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu ve müzik dinletisi verildi. Sinevizyon gösterimleri ile süren program, tiyatro ve halk oyunları ile devam etti. Program aday öğretmenlerin yemin töreni ve ödül töreni ile sona erdi.

Programa, Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.