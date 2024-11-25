Elazığ’da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programda öğretmenler doyasıya eğlendi.

Elazığ’da faaliyet gösteren Cazibe Restaurant-Cafe ve Poligon işletmesi, Öğretmenler Günü için özel bir program düzenlendi. Müzik eğlence programa katılan öğretmenler, kendileri için düzenlenen organizasyon için işletme sahiplerine teşekkür etti. İşletme Sorumlusu Muhammed Kadri Çiçek, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında toplumun her kesimini misafir etmeye devam ettiklerini belirterek, “Cazibe ailesi olarak Elazığ’da en çok tercih edilen mekanlardan biri olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün çok önemli misafirlerimiz vardı Cazibe’de. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerimizin tercihi yine Cazibe oldu. Müzik eğlence programımızda günlerini doyasıya kutladılar. Bizler de değerli öğretmenlerimizi işletmemizde ağırlamaktan gurur duyduk. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin gününü tebrik ediyor, sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz’’ dedi.