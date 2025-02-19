Elazığ İl Milli Eğitimi Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Öğretmen Akademileri Projesi’nde ilk dönem eğitimleri sona erdi.

Öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla yürütülen Öğretmen Akademileri Projesi’nde, müzik, edebiyat, biyografi ve şehir-kültür alanlarında eğitimler düzenlendi. Dönemin tamamlanmasıyla birlikte Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde ‘Elazığ Öğretmen Akademileri Güz Dönemi Akademi Belgesi Dağıtım Töreni’ gerçekleştirildi. Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, STK temsilcileri, akademisyenler, eğitim yöneticileri ve öğretmenlerin katıldığı sertifika programında eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğretmenlere sertifikaları verildi.