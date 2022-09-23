Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik tabiat eğitimi verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik tabiat eğitimi verildi.

Elazığ Tabiat Turizmi Uygulama Eylem Planı aktivitelerinden eğitim faaliyetleri çerçevesinde, Hazar gölü sulak alanı tampon bölge sınırları içerisinde Vali Aydın Arslan Ortaokulu öğrencilerine tabiatın ve biyoçeşitliliğin korunması, biyokaçakçılık ve sulak alanların korunması, tabiat parkının önemi ile ilgili eğitim etkinliği gerçekleştirildi. Tabiat Eğitimi etkinliğine okul yöneticileri ve öğrencileri ile birlikte İl Şube Müdürlüğü personelleri katıldı.

Eğitimlerin süreceği bildirildi.