Elazığ’da Gönül İhsan Tangülü İlkokulunda öğrencilere yönelik gıda güvenirliği eğitimi verildi.

Elazığ’da Gönül İhsan Tangülü İlkokulunda öğrencilere yönelik gıda güvenirliği eğitimi verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün stratejik planında yer alan okullarda gıda güvenilirliğine yönelik uygulamaları geliştirmek konulu eğitimler devam ediyor. Eğitimler çerçevesinde Elazığ’da Gönül İhsan Tangülü İlkokulunda Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü personeli tarafından "Okullarda Gıda Güvenilirliği ve İsrafı ile Gıdanı Koru” konulu eğitim düzenlendi.

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ’’Gönül İhsan Tangülü İlkokulunda Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü personeli tarafından "Okullarda Gıda Güvenilirliği ve İsrafı ile Gıdanı Koru” konulu eğitim düzenlendi. Bakanlığımız ve FAO işbirliği ile Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık kampanyası çerçevesinde sen de söz ver sloganıyla öğrencilerden söz alındı’’ denildi.

Eğitimlerin devam edeceği belirtildi.