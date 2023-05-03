Çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunmak, hayal gücünün gelişmesine imkan sağlamak ve anı kültürü oluşturmak amacıyla Elazığ Belediyesi tarafından çocuklar için etkinlikler devam ediyor.

Elazığ Belediyesi tarafından çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunmak için sinema etkinlikleri sürüyor. Etkinlikler çerçevesinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi hizmet binası içerisinde bulunan sinema salonunda TOKİ Yemişlik İlköğretim okulu öğrencileri "Yukarı bak" isimli filmi izledi.

Filmini izleyen miniklerin keyfi, yüzlerine yansıdı.