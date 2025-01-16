Elazığ’ın Kovancılar İlçe Müftülüğü aylık mutad personel toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Kovancılar Kaymakamı Mustafa Dilekli, İlçe Müftüsü İrfan Çavaş, imam-hatip ve müezzin kayyım hocalar katılım sağladılar. Toplantıda, Kovancılar Kaymakamı Mustafa Dilekli, din hizmetlerinin önemine vurgu yaparak, başta İlçe Müftüsü İrfan Çavaş olmak üzere tüm din görevlilerine teşekkür ederek başarılar diledi.

Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından personele duyurulması istenilen konular hakkında bilgi sunumu yapıldı. Dilek ve temenni ile toplantı devam etti.